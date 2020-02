Rita Pavone partecipa al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Niente (Resilienza 74)". Non c'è bisogno di dire chi è Rita Pavone, la più anziana cantante del Festival, nè descrivere la sua carriera e i suoi tantissimi successi. Nata a Torino il 23 agosto 1945, ha pubblicato i suoi dischi in tutto il mondo, incidendo in sette lingue diverse. Nonostante la sua lunga carriera (leggila qui) in passato ha partecipato solo tre volte a Sanremo: nel 1969 con il brano "Zucchero", classificatosi al 13esimo posto; nel 1970 con "Ahi ahi ragazzo!", che non è arrivato in finale così come "Amici mai" del 1972. Ora il grande ritorno con la quarta partecipazione, dopo una carriera iniziata nel 1962 e fatta di ben 27 album.