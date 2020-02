Riki partecipa al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Lo sappiamo entrambi". Ecco chi è il giovane di Segrate, la sua carriera e i suoi successi. Nato nella provincia di Milano il 4 febbraio 1992, è stato protagonista di una grande ascesa. Nel 2016 partecipa alla 16esima edizione di Amici di Maria De Filippi, vince nella categoria canto, ma perde in quella di ballo. Nel 2017 pubblica il primo Ep, Perdo le parole, composto di 7 brani. Ad un anno dalla tragedia del terremoto del Centro Italia, Riki devolve il premio della vittoria ottenuto ad Amici di Maria De Filippi alla popolazione di Amatrice e pubblica l'album in studio dal titolo "Mania", mentre nel 2018 pubblica quello dal vivo "Live & Summer Mania", che lo porterà in un tour in giro per l'Italia. Grazie al singolo "Dolor de cabeza" in duetto con i CNCO durante la sesta edizione del Summer Festival Riki, ha vinto il premio Radio 105 assegnato dagli ascoltatori e dagli utenti del web che hanno votato di volta in volta la classifica delle migliori canzoni estive.