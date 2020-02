Harry e Meghan, la security dei duchi si lamenta: "Trattati come domestici"

Meghan Markle e il principe Harry ancora nell'occhio del ciclone. I duchi di Sussex si sono trasferiti in Canada e hanno dato l'addio alla Royal family, ma in Gran Bretagna è polemica per una vicenda che coinvolge direttamente i due ed è stata sollevata dal tabloid britannico Sun.

Il contendere è il trattamento che Harry e Meghan avrebbero riservato agli uomini della security. Secondo il giornale britannico gli uomini della sicurezza incaricati di proteggere in Canada il duca e la duchessa di Sussex avrebbero in carico compiti che non si addicono alle consuete mansioni dei boyguard. Fra queste ci sarebbero fare la spesa al supermercato o ritirare le ordinazioni in caffetteria.

"I ragazzi sono felici di svolgere il loro lavoro, ma così si sentono trattati come dei domestici", rivela al Sun un insider legato alla security. "Sono agenti di protezione, esercitati a difendere da vicino una persona. Non devono fare altre commissioni, è pure pericoloso: se dovesse succedere qualcosa, loro non possono permettersi di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato". Gli agenti della sicurezza sarebbero, secondo quanto si apprende, 15.