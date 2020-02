Paolo Jannacci partecipa al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Voglio parlarti adesso". Ecco chi è l'eclettico cantante figlio del famoso Enzo, la sua carriera e i suoi successi. Nato a Milano il 5 settembre 1972, ha esordito nel 1988, dividendo la sua attività tra colonne sonore per film, pubblicità, produzioni discografiche e recitazione. Ha pubblicato 7 album in studio e uno live ed è anche direttore di orchestra, l'ultimo dei quali è Canterò. E' alla sua prima partecipazione al Festival e fa parte di un gruppo composto da altri tre elementi. Di seguito un breve video con un estratto della canzone in gara.