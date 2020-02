Levante è in gara per il Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Tikibombom". Ecco chi è, la carriera e i successi della cantautrice siciliana, nata a Caltagirone il 23 maggio 1987. Ha iniziato la sua carriera nel 2013 e l'anno seguente ha pubblicato il primo album "Manuale distruzione", seguito, nel 2015 da "Abbi cura di te". E' del 2017, invece, "Nel caos di stanze stupefacenti" a cui segue la partecipazione all'11esima edizione di X Factor, come giudice. A inizio 2019 viene dedicato all'artista un servizio sul prestigioso numero speciale di Vogue “Vogue 100”, ovvero la guida annuale alle 100 persone in grado di influenzare le tendenze mondiali nella moda e nell’arte e il 4 ottobre di quell'anno pubblica il quarto album, "Magnamemoria"; ha scritto anche due romanzi "Se non ti vedo non esisti" e "Questa è l'ultima volta che ti dimentico".

E' stata sposata con il dj Simone Cogo, poi si è sperata e ha concluso da poco una relazione con il cantante Diodato.