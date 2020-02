Musica

Le foto Diletta Leotta al Festival di Sanremo, prima apparizione con un abito giallo: sembra Barbie

Diletta Leotta al Festival di Sanremo. Un abito giallo, lungo, con tanto di strascico e fascia nera in vita, ovviamente con una generosa scollatura che mette in evidenza il suo prosperoso seno. Si è presentata così sul palco dell'Ariston. "Sembra Barbie", hanno commentato in diversi sui social. La presentatrice, volto noto del mondo del calcio, è sembrata subito a suo agio. Ha rotto il ghiaccio ...