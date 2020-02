Maltempo, è allerta della protezione civile per il vento in molte regioni italiane. E le scuole restano chiuse

Meteo, è allerta vento da parte della protezione civile in molte regioni italiane. In Toscana, in particolare, allerta arancione fino alle 18 di martedì: tutte le scuole restano chiuse a Follonica, così come parchi pubblici e cimiteri. Provvedimento analogo anche a Piombino e in alcuni Comuni dell'Isola d'Elba. Allerta meteo anche in Campania per forti venti dalle 16 di martedì alla stessa ora di giovedì 6 febbraio e in Sardegna dove è previsto forte vento di maestrale e mareggiate. Previsto nella giornata di martedì un ulteriore abbassamento delle temperature anche in Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia. La lisa dei Comuni che decidono di tenere chiuse le scuole potrebbe allungarsi.