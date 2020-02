Superenalotto, ecco le quote dell'1 febbraio. Le vincite istantanee regalano oltre 400mila euro

Nell'estrazione del Superenalotto dell'1 febbraio 2020 non sono stati centrati né sei né cinque + 1. I tre giocatori che hanno azzeccato il cinque hanno portato a casa 74.108 euro. I vincitori con quattro punti sono stati 552 e si sono aggiudicati ognuno 415 euro. Ben 23.095, invece, gli scommettitori che hanno centrato il tre, ottenendo 29 euro. Infine il due: è stato indovinato 373.668 volte, vincita di 5,50 euro. Le vincite istantanee sono state 16.397 e come al solito hanno fruttato 25 euro per un totale complessivo di 409.925 euro. Il jackpot sale e sfiora i 17 milioni di euro, prossima estrazione il 4 febbraio 2020.