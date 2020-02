Seggiolino antiabbandono, bonus per chi lo acquista il dispositivo. Ecco come fare per ottenere lo sconto

Seggiolino antiabbandono, previsto un bonus di 30 euro per chi acquista il dispositivo. Lo sconto entrerà in vigore dal 20 febbraio ma chi ha già provveduto ha diritto a un rimborso. I 30 euro coprono da metà a un terzo della cifra necessaria per l'acquisto. Il dispositivo sarà obbligatorio a partire dal 6 marzo per i bambini fino a 4 anni di età. Le regole sono fissate in dettagli nel decreto interministeriale Infrastrutture-Economia firmato il 28 gennaio dai ministri Paola De Micheli e Roberto Gualtieri. I cittadini che vogliono accedere al bonus devono registrarsi sulla piattaforma informatica aperta dal 20 febbraio e accessibile sia direttamente che dal sito del Mit, come spiega un articolo de Il Sole 24 ore che entra nel dettaglio della disposizione.