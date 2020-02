Spese sanitarie, per avere lo sconto la visita medica deve essere pagata con il bancomat

Spese sanitarie, per accedere agli sconti fiscali sarà indispensabile usare pagamenti tracciabili. La legge di bilancio 2020 prevede che le spese mediche possono essere pagare in contanti (farmaci e dispositivi medici) o con carta o bancomat (visite specialistiche). In particolare, dall 2020 per la detrazione delle spese mediche c'è l'obbligo di tracciabilità per le visite mediche ordinarie e specialistiche presso medici o professionisti privati, ricoveri e interventi chirurgici, esami clinici, cure, ecografie. In strutture private non accreditate al Sistema sanitario nazionale, sono detraibili dal 2020 solo con pagamenti tracciabili, ossia con obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale, assegni, carta di debito o bancomat, carta di credito.