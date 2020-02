Cinghiale a spasso per le vie del borgo in pieno giorno. Una scena veramente insolita nella frazione di Ripa, nel Comune di Perugia. A scattare la foto un consigliere comunale perugino, Davide Bonifazi, che poi l'ha postata sul proprio profilo facebook. Un caso strano in quanto il borgo non è proprio vicino al bosco o alla montagna e che mostra quanto l'animale non abbia paura di addentrarsi nel centro urbano. Diversi i commenti alla fotografia, alcuni dei quali molto divertiti.



