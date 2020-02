Video Coronavirus, psicosi in Cina. Anche metodi artigianali nella speranza di evitare il virus

In Cina il terrore per il Coronavirus spinge i cittadini a prendere ogni precauzione possibile per evitare il contagio e spesso si tratta anche di mezzi di prevenzione insoliti, addirittura studiati in casa. Come quello di una donna che ha pensato di proteggere se stessa e sua figlia costruendo un artigianale scudo di plastica.

Guarda il video, pubblicato anche sul portale liveleak, dove si vedono la donna e la ragazzina camminare fianco a fianco sotto l'improvvisata protezione.

Le immagini arrivano dalla città di Bengbu (oltre 3 milioni di abitanti), nella provincia di Anhui, e sono datate 29 gennaio. Quel giorno in città sono stati registrati 48 nuovi casi.