Coronavirus, in tre Regioni niente scuola per gli alunni che rientrano dalla Cina

Coronavirus, lettera al ministro. I governatori di tre Regioni, Veneto, Lombardia, e Friuli Venezia Giulia nella missiva al ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato non solo agli adulti, ma anche ai bambini che frequentano le scuole. "Vogliamo solo dare una risposta all'ansia dei genitori, visto che la circolare non prevede misure in tal senso", afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia.

La richiesta solleva polemiche. A partire dalla presa di posizione di Marco Di Maio, deputato di Italia Viva, che considera "ripugnante che si facciano speculazioni politiche sfruttando le legittime preoccupazioni delle persone". Il parlamentare sottolinea quindi che "chi ha ruoli istituzionali dovrebbe contribuire, più di tutti gli altri, ad abbassare il livello d'allarme e non ad alzarlo fino a questi livelli di discriminazione".