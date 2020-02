Giordana Angi è un'altra delle 24 protagoniste del Festival di Sanremo 2020 dove si esibirà con la canzone "Come mia madre". Ecco chi è, la carriera e i successi di una delle favorite della manifestazione, secondo i bookmaker. Nata in Bretagna, in Francia, il 12 gennaio 1994, si è imposta al grande pubblico arrivando seconda alla 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel 2012 ha partecipato a Sanremo Giovani, ma il suo primo singolo è del 2016 "Chiusa con te", con l'etichetta di Tiziano Ferro. Nel 2018 con il singolo "Senza appartenere", scritto con Nina Zilli, è arrivata seconda al talent di Canale 5, pubblicando diversi inediti e collaborando con Alberto Urso, poi vincitore della manifestazione.