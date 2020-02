Francesco Gabbani è uno dei cantanti più attesi del Festival di Sanremo 2020, a cui si presenta con la canzone "Viceversa". Già vincitore nel 2017 con "Occidentali's karma", è nato a Carrara il 9 settembre 1982. La sua carriera inizia nel 2010 con i Trikobalto ma dal 2011 inizia un percorso da solista e pubblica Italia 21, Un anno in più, Estate e Maledetto amore. Nel 2015 la prima partecipazione a Sanremo giovani con "Amen", che gli consente di partecipare al Festival tra le nuove proposte, dove riesce a trionfare. Da allora una grande serie di successi: dagli album Eternamente ora al singolo "In equilibrio" fino ad arrivare alla vittoria nel Festival del 2017, condotto da Carlo Conti. Da allora tour e concerti a non finire, il quarto album nel 2019 - "E' un'altra cosa" - e ora il nuovo singolo con cui tenterà di riprendersi il Festival. Anche se per i bookmakers, non è tra i favoriti.