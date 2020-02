Madrid, aereo perde una ruota dopo il decollo: paura per 130 passeggeri. Atterraggio d'emergenza

Paura in volo. Un aereo Air Canada Boeing 767 è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Madrid dopo aver segnalato problemi tecnici. Si tratta del volo AC837 per Toronto. Un portavoce di AENA ha dichiarato che la compagnia aerea ha richiesto uno slot per un atterraggio di emergenza dopo il decollo.

Il principale sindacato spagnolo di piloti, SEPLA, afferma in un tweet che l’ aereo avrebbe perso alcuni pezzi del suo carrello di atterraggio durante il decollo. L’ aereo con a bordo 130 passeggeri ha perso una ruota del carrello dopo il decollo ed è stato costretto ad un atterragio d'emergenza all'aeroporto Barajas di Madrid.

L’aereo ha dovuto sorvolare a lungo la capitale della Spagna per bruciare una grande quantità di combustibile prima di poter effettuare un atterraggio d'emergenza. Il passaggio a bassa quota dell’aereo su Madrid, riportano i media locali, ha creato forte apprensione specialmente nei quartieri meridionali della capitale iberica.