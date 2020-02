Enrico Nigiotti partecipa al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Baciami adesso". Ecco chi è, la carriera e i successi del cantautore livornese, che sarà sul palco la seconda serata del Festival. Nato l'11 giugno 1987, ha esordito con il singolo "Addio", per poi partecipare nel 2009 alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, che lascia per far spazio alla sua fidanzata, anche lei concorrente del programma. Nel 2011 partecipa al talent di Mara Maionchi, Non ho l'età, ma non va a buon fine. Nel 2015 la prima partecipazione al Festival, tra le nuove proposte, con "Qualcosa da decidere", con cui arriva terzo. Nel 2017 partecipa a X Factor con "L'amore è" ed arriva al terzo posto. Nel 2018 pubblica il singolo "Complici" con la partecipazione di Gianna Nannini e l'album "Cenerentola". Lo scorso anno seconda partecipazione a Sanremo con "Nonno Hollywood".