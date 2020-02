Festival di Sanremo, Elodie canta "Andromeda": chi è, carriera e successi

C'è anche Elodie tra i 24 concorrenti in gara nel Festival di Sanremo 2020: la cantante si esibirà con la canzone "Andromeda". Ecco chi è Elodie, la sua carriera e i suoi successi. E' nata a Roma il 3 maggio 1990 da pare italiano e madre creola delle Antille: ha esordito nel 2015 ad Amici di Maria De Filippi, dopo essere stata bocciata ad X Factor nel 2009. Nel 2015 ha debuttato con l'album "Un'altra vita", scritto da Fabrizio Moro e prodotto da Emma Marrone. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017 con "Tutta un'altra vita", piazzandosi ottavo. Grande successo poi tra 2018 e 2019 con il singolo Nero Bali, con la partecipazione vocale di Michele Bravi e di Gué Pequeno. Elodie insieme ai The Kolors con Pensare Male è stata la canzone più trasmessa in radio del 2019 e lo scorso 31 dicembre ha partecipato, con Federica Panicucci, alla notte di Capodanno di Canale 5 in diretta da Bari.