Bugo e Morgan partecipano al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Sincero". Ecco chi sono i due cantanti, la loro carriera e i rispettivi successi. Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti, è nato a Rho il 2 agosto 1973. Ha pubblicato 9 album interpretando vari generi musicali, a partire dal 2000 ad oggi. Nel maggio del 2018 ha pubblicato l'album RockBugo, prima raccolta ufficiale con i successi di 18 anni di carriera solista riarrangiati in chiave rock; tra le sue canzoni più famose c'è "Me la godo". Morgan, invece, non ha bisogno di presentazioni: è nato a Milano il 23 dicembre 1972 e nel 1991 ha iniziato ad imporsi al grande pubblico con i Bluvertigo, di cui è stato uno dei fondatori. Ha vinto per due volte la Targa Tenco e il Premio Lunezia per l'album Canzoni dell'appartamento. Grazie alla sua partecipazione a X Factor Italia, è entrato nel Guinness dei primati per essere stato il giudice che ha vinto il maggior numero di talent nel mondo. Di seguito il video con un breve estratto della canzone che canteranno insieme.