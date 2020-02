Festival di Sanremo, Achille Lauro canta "Me ne frego": chi è, carriera e successi

Achille Lauro è uno dei 24 concorrenti del 70esimo Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Me ne frego". Ma chi è il cantante? Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è nato a Verona l'11 luglio 1990: è un rapper e ha già partecipato alla scorsa edizione del festival con la canzone "Rolls Royce". Ha iniziato la sua carriera nel 2012 con i mix tape Barabba e Harware; il successo arriva nel 2015 con l'Ep Crazy Young e l'album Dio c'è. Il salto di qualità lo fa nel 2018 con Pour l'amour, in collaborazione con Boss Doms. Ha partecipato al concerto del 1 maggio a Roma nel 2018 e, l'anno seguente, oltre al Festival ha pubblicato Sono io Amleto, un'autobiografia in forma romanzata. Ha avviato anche un progetto cinematografico che prevede la realizzazione di una trilogia sulla sua vita come docufilm: la prima pellicola, uscita il 15 novembre 2019, è intitolata Achille Lauro No Face 1 ed è stata mandata in onda su Sky Uno. Di seguito il video con un piccolo estratto della canzone quest'anno in concorso.