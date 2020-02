Wanda Nara, che look al compleanno di Neymar a Parigi: lascia tutti senza fiato

Anche Wanda Nara, moglie dell'attaccante Mauro Icardi, era al compleanno di Neymar a Parigi. Compleanni mai banali, come il look esibito da Wanda per l'occasione di festa. Un anno fa l’attaccante brasiliano aveva richiesto un dress code rosso, quest’anno a fare da padrone era il colore bianco al quale anche Wanda si è accuratamente uniformata. Neymar ha invitato al party amici e compagni del Psg, la squadra per la quale gioca Mauro Icardi, con le rispettive moglie e fidanzate. La festa si è tenuta in un locale esclusivo della capitale francese. Una sfilata che ha destato grande curiosità.

Visualizza questo post su Instagram Drees code white Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 2 Feb 2020 alle ore 2:22 PST