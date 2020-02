Paolo Fox, l'oroscopo della settimana 3 -10 febbraio 2020: le previsioni per i segni zodiacali

Ecco le previsioni dei segni zodiacali per la settimana che è cominciata. A farla il noto astrologo Paolo Fox nel corso del programma televisivo Rai I Fatti vostri. Fox, come ogni lunedì, fa l'oroscopo alla settimana, in questo caso quella che parte oggi 3 febbraio 2020 e arriva fino al 10 febbraio quando farà nuove previsioni.

L'astrologo ogni giorno fa l'oroscopo suscitando attenzione in studio e soprattutto a casa, in questo programma che il venerdì vede Fox proporre le previsioni del weekend. Il lunedì, come in questo caso, torna invece con le previsioni della settimana che si prospetta complicata per il cancro. Ecco perché.