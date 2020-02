L'oroscopo del Corriere del 3 febbraio: Pesci, Scorpione e Cancro

Ricerca, Zingaretti rilancia: più fondi e 10.000 assunzioni

Roma, 3 feb. (askanews) - "Mi auguro che il governo italiano e la nostra maggioranza, anche alla luce di quanto avvenuto in queste ore, comprenda fino in fondo quanto il tema della ricerca, dell'università, del sostegno alla scienza, alla buona sanità, non sia una spesa in Italia, ma un immenso investimento. In queste ore nelle quali si fanno tante chiacchiere sulle verifiche o peggio sui litigi, ...