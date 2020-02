L'oroscopo del Corriere del 3 febbraio: Ariete, Leone, Sagittario

Ecco l'oroscopo del Corriere di lunedì 3 febbraio 2020 per i segni di fuoco.



ARIETE È consigliabile valutare gli aspetti professionali e personali con una prospettiva equilibrata, perciò dedicati a passatempi che ti rendano felice.

LEONE Raggiungere obiettivi professionali e finanziari in questo momento è la tua priorità. Ma non dare troppo per scontate le relazioni personali.

SAGITTARIO Hai un comportamento materno verso le persone che sono al tuo fianco e ti senti in dovere di preoccuparti per la loro felicità. Ma non esagerare.

L'oroscopo per i segni di acqua di oggi lunedì 3 febbraio: Cancro, Scorpione e Pesci

L'oroscopo per i segni di terra di oggi lunedì 3 febbraio: Toro, Vergine Capricorno

L'oroscopo per i segni di aria di oggi lunedì 3 febbraio: Bilancia, Gemelli, Acquario