"Guarire dal coronavirus si può, anche se ancora non disponiamo di un vaccino". A parlare è Walter Ricciardi, ex presidente dell'Istituto superiore di sanità, intervistato da Rai Radio 1. E mentre poche ore dopo i ricercatori dell'istituto Spallanzani di Roma hanno annunciato di essere riusciti ad isolare il coronavirus, primo passo per creare un vaccino ad hoc, Ricciardi precisa: "Attualmente possiamo agire sui sintomi, ossia la tosse secca, la febbre e agire sulla prevenzione. In questo modo alcune persone in Cina sono guarite. Ricordiamo comunque che fa più morti l'influenza del coronavirus, eppure il vaccino per l'influenza è gratuito, ma lo fa solo un paziente a rischio su due". Intanto in Cina è stato ultimato l'ospedale di Wuhan, appositamente costruito a tempo di record per ospitare i malati contagiati dal virus.