Nuovo appuntamento, lunedì 3 febbraio, con Quarta Repubblica, il programma di Rete 4 condotto da Nicola Porro (guarda il video del litigio Sgarbi-Travaglio). Ecco anticipazioni e ospiti: al centro della puntata l'epidemia di Coronavirus. Insieme al viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri (M5S), il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S) e l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso. Sul tema, interviene con un’intervista, anche l'ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi che ha allenato per 8 anni in Cina. A seguire, l’intervista, in diretta, al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, sui principali temi di attualità politica ed economica e sulla tenuta del governo giallo-rosso. Tra gli altri ospiti della puntata: i deputati Alessia Morani (Pd) e Nicola Molteni (Lega), l’eurodeputato Massimiliano Salini (Forza Italia), Moni Ovadia, Stefano Zecchi e i giornalisti Piero Sansonetti, Luca Telese, Daniele Capezzone.