Gaffe clamorosa a Domenica In del 2 febbraio per Iva Zanicchi, ospite di Mara Venier nel programma di Rai 1. Parlando del coronavirus, la cantante ha detto di essere preoccupata, lasciandosi andare a una battuta poco felice: "Io quando vedo un cinese sorrido ma me la do a gambe. Non viaggio con la mascherina per ora. Se uno ha paura, ha paura". Poi, dopo che Mara ha evidenziato il rischio che qualche cinese si fosse potuto offendere, la Zanicchi ha fatto mea culpa: "No ma guarda era solo una battutaccia. Io sono in un albergo a Rome e a colazione stamattina tra i tavoli c'erano trenta cinesi, io ero in un tavolino da sola eh... ma solo perché non li conoscevo".



Guarda anche: Gianluca Grignani canta Destinazione Paradiso a Domenica In, versione inedita