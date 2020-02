Un'auto è stata lasciata in mezzo alla rotonda sulla strada che da Ospedalicchio porta a Bastia Umbra. La vettura, probabilmente a causa di un incidente stradale, ha scavalcato il cordolo e subito alcuni danni. Evidentemente il proprietario del mezzo non è riuscito a riportare la vettura sulla carreggiata e ripartire e così ha lasciato l'auto in mezzo alla grande rotonda, che porta allo svincolo della strada statale "Centrale Umbra", che conduce a Perugia (in direzione nord) e a Foligno (dirigendosi verso sud). La strana situazione ha incuriosito molti passanti che hanno scattato diverse foto per l'insolito spettacolo.



