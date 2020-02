Little Big Italy fa tappa a New York. Nella puntata di lunedì 3 febbraio - in onda in prima serata su Nove - il conduttore, Francesco Panella, sarà in compagnia di tre italiani che lo porteranno a mangiare in altrettanti ristoranti del Queens, per decretare qual è il miglior ristorante Little Big Italy del famoso quartiere della "grande mela". Nel video pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del programma, alcune anticipazioni della puntata, tra piatti della tradizione italiana, cucina newyorkese, scontri tra i concorrenti e ricerca dell'italianità e della tradizione tra i locali della metropoli americana. Un'altra grande prima serata per un programma sempre molto seguito in tv.