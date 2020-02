L'istituto Spallanzani è riuscito a isolare il coronavirus. La notizia è arrivata dal ministro della salute, Roberto Speranza, e rappresenta il primo importante passo per sconfiggere il virus cinese. "Siamo pronti da domani per fare il sequenziamento dell'intero genoma e a distribuirlo a livello internazionale per aiutare la lotta al coronavirus", spiega Maria Capobianchi, responsabile della ricerca che ha portato all'isolamemto del nuovo coronavirus. Intanto pesso l’Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, per quanto riguarda i controlli sul coronavirus "sono ricoverati in questo momento 23 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tuttora in corso".



