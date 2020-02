Inizia oggi, domenica 2 febbraio, la nuova stagione di Camionisti in Trattoria, il programma in onda alle 21.25 su Nove. A condurre l'edizione 2020 del programma c'è Misha Sukyas, che subentra a chef Rubio, protagonista delle passate edizioni. Alcune anticipazioni: lo chef italo-armeno condurrò le otto puntate della quarta stagione, che faranno tappa in Piemonte, Friuli, Lombardia (Valtellina), Veneto, Campania, Lazio e Puglia, ma per visitare lo stivale d'Italia è prevista una doppia puntata per Barletta-Andria-Trani e il Salento. Qualche regione, dunque, resterà fuori, ma alcune pietanze tipiche di altre parti d'Italia saranno comunque protagoniste delle varie fermate degli autotrasportatori, all'insegna della cucina "ricca e abbondante".