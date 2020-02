"La mascherina non serve a frenare il contagio da coronavirus". A dirlo è Walter Ricciardi, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e attuale rappresentante dell’Italia nell'Executive Board dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). "Indossarla non serve ai soggetti sani, piuttosto gli unici che dovrebbero utilizzarla sono le persone già contagiate, ossia i malati, e chi vive o lavora a contatto con loro, come i medici. Usarla a scopo preventivo serve davvero a poco", spiega l'esperto. Intanto il ministero della salute ha diffuso anche le linee guida valide per l'Italia.



