Domenica, 02/02/2020: si legge allo stesso modo, sia da destra che da sinistra. Una casualità davvero molto particolare, che non capitava da circa un millennio.

Va bene, date palindrome sono state l’11 febbraio del 2011 e il 21 febbraio del 2012, ma questa è davvero speciale. Intanto si ripetono solo due cifre per giorno mese e anno: lo zero e il due. Poi, è palindroma in tutti i Paesi del mondo, anche quelli che scrivono le date in modo diverso dal nostro, come Canada e Stati Uniti, che antepongono il mese al giorno: una casualità che non si verificava da circa un millennio. Non capitava da 900 anni una simile combinazione di numeri: l’ultima volta l’umanità era nel pieno Medioevo: l’11 novembre del 1111.