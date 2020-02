Sono stati presentati solo il 18,7 per cento dei progetti per la ricostruzione post sisma di edifici privati nel territorio comunale di Spoleto, tra quelli che hanno riportato danni lievi, su cui a fine anno il commissario Piero Farabollini ha disposto una ulteriore proroga dei termini, facendo slittare la scadenza al 30 giugno. Viaggia più o meno con lo stesso passo della media rilevata nel cratere umbro, che si attesta al 16,6 per cento, la riparazione delle abitazioni inagibili nel territorio comunale con classificazione del danno (B, C, BF e CF), che in base alle relative ordinanze di inagibilità emesse dal Comune sono al momento 918. A queste si sommano le case che hanno riportato danni gravi (inagibilità di tipo E ed EF) e rientrano nella ricostruzione pesante, che invece è ancora in alto mare, facendo rilevare uno stato di avanzamento del 4,3 per cento, sempre in base ai progetti depositati, ma che in questo caso possono essere presentati fino al 31 dicembre prossimo.