Coronavirus, Laura Chiatti ha un dubbio e lo chiede ai fan su Instagram

"Comprare o no la mascherina?". Laura Chiatti lo chiede ai fan sul suo profilo Instagram interrogandosi sulle precauzioni da prendere contro il Coronavirus. L'attrice di Castiglione del lago ha due figli e vive in Umbria con il marito, l'attore Marco Bocci, originario di Marsciano. In pochi minuti l'interrogativo di Chiatti diventa virale e riceve tantissime risposte diverse, non c'è una direzione univoca. Forse i più sono per dire "No alla psicosi". Non manca però chi ironizza: "Comprale, ma non quelle made in China". E non mancano i corteggiatori, "Amore te le do io, sono pieno".

Visualizza questo post su Instagram Comprare o non comprare la mascherina ? Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 1 Feb 2020 alle ore 2:06 PST