Sgarbi contro Travaglio, violento litigio a Quarta Repubblica su giustizia e innocenti in carcere. Il video

Violento scontro in diretta televisiva tra Vittorio Sgarbi e Marco Travaglio a Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro su Rete 4.



Motivo del litigio la giustizia e gli innocenti in carcere. "Non c’è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere", ha detto Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano. Dopo questa frase Sgarbi non riesce a trattenersi e manda a quel paese il giornalista. "Due sommesse considerazioni su quel forcaiolo di Travaglio", ha commentato poi Sgarbi sulla sua pagina facebook riferendosi a quanto detto in diretta da Porro.



