Valeria Marini, foto senza vestiti su Instagram che seduce i fan

Valeria Marini al centro dell'attenzione, dalla televisione (con il Grande Fratello vip) ai social il passo è breve. Valeria ha infatti condiviso con i suoi follower una sua foto dove appare senza vestiti. Marini si mostra in uno scatto su Instagram Stories dove appare bellissima.

Fisico mozzafiato e riccioli biondi, Valeria posa in maniera seducente. Lo scatto è di qualche anno fa e ha scatenato apprezzamenti da parte dei fan che continuano ad apprezzare le doti di seduzione della soubrette. Sul social lei non perde occasione per mostrare video e foto di vita privata e professionale e, come in questo caso, andare indietro nel tempo.