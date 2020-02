Il Cantante mascherato, svelata l'identità del mostro: da non credere. Resta in corsa il mastino Video

La finalissima de Il cantante mascherato di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, ha dato il suo primo verdetto. Svelata l'identità del mostro che è stato battuto dal mastino napoletano. La scorsa puntata del programma di Rai1, si è conclusa con la sfida tra il Mastino Napoletano e il Mostro che è si è consumata poi in questa apertura di finalissima. Una esclusione per vedere chi resta in gara, sfidando il leone, nella finale del programma presentato da Milly Carlucci.

Alla fine ha vinto il mastino che va avanti nella finalissima (quattro in gara ora) e chi si nasconde nel corpo del mostro (battuto) è Fausto Leali.