Genova, giovane suora ferita con una mannaia durante la messa: ha salvato il prete. Preso l'aggressore

Giovane suora ferita a colpi di mannaia a Genova. La donna ha 32 anni ed è di origini indiane ed è stata aggredita a colpi di mannaia questa sera, venerdì 31 gennaio, da un uomo in via Vado nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

La ragazza è stata colpita all’interno della chiesa di San Francesco durante una funzione. L’aggressore, un uomo italiano di 57anni residente nella zona, è stato fermato dalla polizia, intervenuta sul posto. La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice rosso. Stabilizzata, dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di morte.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'aggressore avrebbe iniziato a urlare «sono il diavolo» e avrebbe cercato di aggredire il sacerdote. La suora sarebbe stata ferita nel tentativo di fermarlo. L'aggressore è rimasto all'interno della chiesa dove è stato arrestato.