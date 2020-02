Coronavirus, aumentano i casi nel mondo: il numero dei contagi e dei morti

Il giorno dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza globale per il nuovo coronavirus, continua a crescere il numero di casi nel mondo. I contagi confermati in Cina in due mesi sono 9.709, mentre i morti sono 213, la gran maggioranza nella provincia di Hubei e nel suo capoluogo Wuhan, dove sono stati individuati a dicembre i primi casi. Nessuna persona contagiata è morta sinora altrove nel mondo, ma i casi fuori dal Paese asiatico sono ormai 140, di cui due in Italia, sei negli Usa, due nel Regno Unito, 19 in Thailandia, sei in Francia, due in Russia. In Cina continua l’isolamento degli abitanti delle città più colpite, con 60 milioni di persone bloccate da una settimana.



