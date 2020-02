L'oroscopo del Corriere del 1 febbraio: Toro, Vergine e Capricorno

Cosa dicono le stelle di sabato 1 febbraio 2020 per i nati sotto i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno? Di seguito l'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi.



TORO L'ottimismo è la carta vincente per realizzare nuovi progetti. State solo attenti a non confonderlo con l'idealismo e a tenere i piedi per terra.

VERGINE Capita spesso che il lavoro vi assorba tutte le energie. La vita di coppia inizia però a risentirne. Dovreste prendervi una pausa.

CAPRICORNO La vostra capacità di comunicare vi permetterà di fare da intermediari in un'occasione importante. Sarà una svolta nella vostra giornata.

