L'oroscopo del Corriere del 1 febbraio: Pesci, Scorpione e Cancro

Cosa riservano gli astri per i nati sotto i segni di acqua? Ecco le previsioni delle stelle di oggi, sabato 1 febbraio 2020, con l'oroscopo del Corriere.



CANCRO L'invidia è un'emozione negativa, come la superbia. Non dimenticate mai l'importanza dell'umiltà: per fortuna Il rapporto con il partner vi soddisfa.

SCORPIONE Sia che abbiate dei progetti da terminare, sia che vogliate iniziarne di nuovi, raggiungerete il successo grazie alla perseveranza: non mollate mai.

PESCI Oggi tutti i riflettori sono puntati su di voi e sulle vostre questioni di cuore. È il momento di concedervi belle emozioni: seguite l’istinto.

