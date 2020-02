L'oroscopo del Corriere del 1 febbraio: Ariete, Leone, Sagittario

Coronavirus, i 56 italiani in isolamento alla Cecchignola

Roma, 3 feb. (askanews) - Stanno tutti bene anche se sono stati portati per precauzione nella stuttura militare allestita alla Cecchignola, alle porte di Roma, i 56 italiani rimpatriati nella mattinata del 3 febbraio 2020 dalla città di Wuhan, in Cina grazie a un ponte aereo organizzato dal Ministero della Difesa, in collaborazione con il Ministero degli Esteri e quello della Salute. Resteranno ...