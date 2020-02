Pensioni, pagamento in due giorni diversi per milioni di pensionati in tutta Italia nel mese di febbraio 2020. L'accredito del mese che sta per cominciare, infatti, secondo quanto stabilito dal calendario dell'Inps, avverrà sabato 1 febbraio per chi ha la pensione accreditata presso le Poste, mentre chi ce l'ha ha accreditata in banca potrà ritirarla lunedì 3 febbraio. Una piccola differenza dovuta al primo giorno utile bancabile per i pagamenti, che differisce tra Poste Italiane e gli istituti di credito.



