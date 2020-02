Coronavirus, videogioco simula pandemie: crescono le vendite di Plague, record in Cina

Il virus cinese si diffonde e la sfida al coronavirus è diventata globale dalla giornata di ieri, giovedì 30 gennaio, dopo l'annuncio della Oms.

C'è un videogioco, che si chiama Plague Inc., nato otto anni fa e che simula la diffusione di una pandemia e chiama il giocatore a propagare agenti patogeni quali batteri, virus e funghi prima che venga trovata una cura. Plague Inc., sta segnando il record di vendite in Cina.

Da una parte, fa notare un articolo di corriere.it , Plague Inc. permette di combattere la paura del coronavirus, dall'altra di capire come funziona. Impersonare un agente patogeno, rendersi conto di quanto è difficile diffonderlo e contagiare persone sembra avere un effetto tranquillizzante. Dal 2012 ad oggi il videogame ha totalizzato oltre 120 milioni di copie ma non è un caso che il picco di vendite , prima del coronavirus, era arrivato nel 2014, quando era apparsa ebola.