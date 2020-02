Elisabetta Canalis, la foto che in pochi minuti fa il pieno di like: senza pantaloni accavalla le gambe

Fa il pieno di "like" Elisabetta Canalis su Instagram. L'ex velina ho postato una foto che ha fatto il pieno di "mi piace" e scatenato commenti dei follower. Appare distesa e in grande forma Elisabetta.

Alle spalle, la montagna Fuji. Lei è senza pantaloni, accavalla le gambe. Foto mozzafiato apprezzatissima sul social che la Canalis utilizza frequentemente per restare in contatto col suo pubblico. Qui condivide foto di vita professionale e privata. Questa foto in pochi minuti ha fatto migliaia di like.