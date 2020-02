Terza puntata dell'ultima stagione di 4 ristoranti di Alessandro Borghese, in onda venerdì 31 gennaio in prima serata su Tv8 (a partire dalle 21.30). Dopo la prima puntata che ha visto contrapporsi quattro ristoratori italiani di Hong Kong e la seconda che ha visto la sfida tra quattro concorrenti nel Gargano, ecco alcuni anticipazioni sulla sfida in onda questa sera per la prima volta in chiaro, dopo che la serie è stata trasmessa in esclusiva da Sky in autunno. La sfida di oggi in Franciacorta, nel bresciano, e vedrà contrapposti quattro ristoranti: La Corte, Bella Iseo, Hostaria Uva Rara e Cadebasi Franciacorta.