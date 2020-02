Torna questa sera, venerdì 31 gennaio, alle ore 21.25, su Rete 4, l'appuntamento con "Quarto Grado", condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Ecco le anticipazioni sui temi trattati dal programma. Al centro della puntata il caso di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, nel padovano, il cui marito è in carcere a Rovigo con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere. Le ricerche della donna proseguono senza sosta.



Poi la vicenda di Luca Sacchi, il ragazzo freddato con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre, a Roma. Per l’omicidio sono in carcere 3 persone: il processo si aprirà il 31 marzo. Al centro della puntata testimonianze e interviste inedite che riguardano anche il ruolo della fidanzata di Luca, Anastasiya.