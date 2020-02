Harry e Meghan, divorzio vicino: i bookmakers indicano quando avverrà

Harry e Meghan, si scommette sul divorzio dei Sussex. Il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, secondo i bookmaker potrebbe avere vita breve: cinque anni. Sono convinti che la coppia - che si è appena allontanata dalla Royal family - divorzierà entro il 2025.

A riferirlo è il Daily Mail che spiega come si scommetta su tutto: dal lavoro che faranno i duchi di Sussez per rendersi indipendenti - futuro nella moda o come influencer sono i più quotati, ma si parla anche di reality show - a una reunion con Buckingham Palace. Un ritorno della Markle alla serie "Suits" sarebbe pagato 21 volte la posta, una partecipazione a "The Crown" farebbe moltiplicare per 100 l'investimento. La loro totale indipendenza economica nel breve periodo è data comunque quasi per fatta, ormai.