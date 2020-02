I due cinesi ricoverati a Roma perché contagiati dal coronavirus sono "in condizioni discrete". Così il professore Emanuele Nicastri, nella conferenza stampa allo Spallanzani. "La moglie di 65 anni è in condizioni cliniche discrete. Il marito di 66 anni anche lui in condizioni cliniche discrete, pur con sintomi più accentuati". "La coppia proviene dalla città di Wuhan. La moglie presenta un iniziale interessamento interstiziale polmonare. Il marito presenta un interessamento polmonare più pronunciato, con febbre, tosse e astenia". Il professor Nicastri ha poi aggiunto: "All'istituto Spallanzani sono attualmente ricoverati altri 12 pazienti cinesi, sottoposti al momento al test; altri 9 sono stati isolati e poi dimessi dopo il risultato del test; altri 20 soggetti asintomatici, che hanno avuto contatti primari con i ricoverati, sono in osservazione presso il nostro istituto".



